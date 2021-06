Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a spus, marți, dupa ședința de Guvern, ca certificatele COVID, in baza carora romanii pot merge in afara țarii, ar putea fi folosite și pentru ca oamenii sa mearga la nunți. "In paralel cu certificatul a fost creata de STS o platforma de verificare a codurilor…

- Ordonanta de urgenta privind implementarea certificatului verde va fi aprobata in sedinta de Guvern de marti, aceasta avand toate avizele necesare, a declarat ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, intr-o conferinta de presa. "Din discutia pe care am avut-o cu secretarul general adjunct, astazi…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat, joi, dupa sedinta de Guvern, ca a fost elaborat un nou plan de masuri pentru asigurarea asistentei medicale pe durata pandemiei in spitale, acest plan avand doua etape.

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, prezinta, joi, rezultatele verificarilor privind raportarea deceselor de coronavirus. Raportul preliminar a aratat ca sunt diferente intre numarul de decese raportate in Corona Forms si alte baze de date de raportare, ministrul Sanatatii precizand ca in aceasta…

- Ministrul Sanatatii anunta ca a fost ratificat acordul de imprumut cu BIRD, de 150 de milioane de euro. Banii vor fi folositi, intre altele, pentru construirea si dotarea de centre de arsi la Targu Mures si Bucuresti. Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat ca a fost ratificat acordul…

- "Exista diferente legate de numarul de decese raportate" Ioana Mihaila. Foto: https://www.facebook.com/ioana.mihaila.96 Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat ca, în cursul zilei de miercuri, a primit raportul preliminar, întocmit de comisia constituita la nivelul…

- Vaccinarea copiilor ar putea fi facuta abia dupa ce va exista un aviz din partea Agenției Europene a Medicamentului (European Medicines Agency – EMA). Anunțul ministrului Sanatații vine in contextul in care compania americana Pfizer a anunțat o eficiența de 100% la copii și adolescenți. Compania Pfizer…