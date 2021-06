Stiri pe aceeasi tema

- PodcasturiEpidemiolog, despre tulpina indiana de COVID-19: Ar putea ajunge in Moldova? In cadrul emisiunii "Logica Puterii", medicul epidemiolog de la Agenția Naționala pentru Sanatate Publica Alexei Ceban a precizat ca riscul declanșarii in Republica Moldova a unui val de infectari cu tulpina indiana…

- CHIȘINAU, 30 mai - Sputnik. Din 2 iunie, cetațenii Republicii Moldova care sunt vaccinați cu ambele doze pot calatori liber in Ungaria. Anuntul a fost facut de ministrul de externe maghiar, Peter Szjjiarto, pe Facebook. Decizia a fost anunțata dupa ce sambata au fost incheiate discuțiile…

- CHIȘINAU, 30 mai - Sputnik. Din 2 iunie, cetațenii Republicii Moldova care sunt vaccinați cu ambele doze pot calatori liber in Ungaria. Anuntul a fost facut de ministrul de externe maghiar, Peter Szjjiarto, pe Facebook. Decizia a fost anunțata dupa ce sambata au fost incheiate discuțiile…

- PodcasturiCum ne pregatim pentru imunizare și cui ii este contraindicat vaccinul anti-COVID? In cadrul emisiunii "Logica Puterii", medicul Inga Pasecinic a precizat ca nu exista o metoda speciala de pregatire pentru vaccin, intrucat acesta nu dauneaza organismului și nu e nevoie de o pregatire suplimentara.…

- CHIȘINAU, 4 mai - Sputnik. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) preconizeaza sa evalueze siguranța vaccinului rus „Sputnik V” la sfarșitul lunii iunie sau in iulie, a declarat expertul OMS Mariangela Simao intr-un briefing. © Sputnik / Mihai CarausAșa cifre n-am avut de la inceputul pandemiei!…

- Aeronava are la bord și a adus in Republica Moldova lotul de ajutor umanitar oferit de Federația Rusa de 142 mii de doze de vaccin impotriva coronavirusului „Sputnik-V”. Lotul de vaccinuri este insoțit de președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, care a intreprins o vizita la Moscova.…

- CHIȘINAU, 16 apr – Sputnik. Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a dezvaluit detaliile acordului privind livrarea vaccinului rusesc ”Sputnik V” impotriva coronavirusului in Moldova. © Inquam Photos / OCTAV GANEAȚara noastra va putea cumpara vaccin anti-COVID la un preț redus"Cu cateva…