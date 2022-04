Certificatele de vaccinare Covid ale minorilor au termen nelimitat de valabilitate

Comisia Europeana a adoptat norme noi privind certificatul de vaccinare in temeiul Regulamentului privind certificatul digital al UE privind COVID, printre care și decizia ca certificatele minorilor sa aiba termen nelimitat de valabilitate, potrivit Hotnews.Noile norme ii scutesc pe minori de la perioada de acceptare de 270 de zile pentru certificatele de vaccinare in urma seriei de vaccinare primara. Prin urmare, perioada standard de acceptare va fi limitata doar in cazul persoanelor in varsta de cel puțin 18 ani. Deși, incepand cu varsta de 12 ani, a fost autorizat rapelul in urma unei recomandari…