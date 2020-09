Stiri pe aceeasi tema

- Camelia Ghiveciu si Adrian Dumitru au fost numiti in Consiliul de Administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate printr-o decizie a premierului Ludovic Orban. Camelia Ghiveciu si Adrian Dumitru vor ocupa aceste functii pe o perioada de 4 ani, potrivit deciziei publicate in Monitorul Oficial.…

- Avand in vedere cresterea cu 14% a valorii punctului de pensie, incepand cu data de 1 septembrie 2020, se majoreaza plafonul pana la care pensionarii pot beneficia de medicamente compensate. Plafonul pensiilor pana la care medicamentele sunt compensate de stat in proporție de 90% va fi majorat de la…

- Camelia Ghiveciu si Adrian Dumitru au fost numiti in Consiliul de Administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Premierul Ludovic Orban a semnat luni decizia de numire a acestora, ca reprezentanti ai statului, in Consiliul de Administratie al CNAS.Cei doi vor ocupa aceste functii…

- Legislatia concediilor medicale a fost modificataLegislatia concediilor medicale a fost din nou modificata printr un ordin comun al Ministerului Sanatatii MS si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate CNAS , publicat joi in Monitorul Oficial. Printre altele, certificatele medicale care nu indeplinesc…

- Casa Naționala pentru Asigurari de Sanatate a pus in dezbatere publica noile reguli pentru acordarea concediului medical persoanelor care se afla in carantina și izolare. Proiectul prevede ca persoanelor pentru s-a instituit masura carantinei sau izolarii pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.…

- In situația in care ați beneficiat de șomaj tehnic ca masura de limitare a efectelor negative cauzate de criza COVID-19 și ați constatat ca nu mai figurați ca asigurat in sistemul național de sanatate, va rugam sa va adresați Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, autoritatea competenta in ceea ce…

- Certificatele de concediu medical emise de medicii specialiști nu mai trebuie vizate de medicii de familie, in vederea debirocratizarii modalitații de acordare a concediilor medicale, se arata intr-un ordin comun al Ministerului Sanatații (MS) și al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), publicat…

