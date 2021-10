Certificat verde şi fără doza a treia de vaccin Certificatul digital poate fi eliberat si fara doza a treia de vaccin anti-COVID. Potrivit secretarului de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, doza a treia nu este o conditie obligatorie de schema completa de vaccinare. “Apare pe certificatul digital ca s-a facut a treia doza, dar nu e conditie obligatorie de schema completa care tine […] The post Certificat verde si fara doza a treia de vaccin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

