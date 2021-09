Stiri pe aceeasi tema

- Prezența la nunți, pe baza certificatului de VACCINARE, in localitațile cu zona de incidența ridicata: Anunțul facut de Florin Cițu Prezența la nunți, pe baza certificatului de VACCINARE, in localitațile cu zona de incidența ridicata: Anunțul facut de Florin Cițu In cadrul unei ședințe cu prefectii…

- Organizarea nuntilor in localitatile cu incidenta mare de infectare cu Covid-19 se poate face in anumite conditii, potrivit unor declaratii ale premierului Florin Citu, in conferinta cu prefectii, scrie G4Media.

- Certificatul verde digital al Uniunii Europene urmeaza sa fie folosit și pe teritoriul Romaniei, nu doar pentru calatoriile internaționale. Premierul Florin Cițu a propus duminica, in cadrul unei videoconferințe cu prefecții, folosirea certificatului pentru desfașurarea nunților in localitațile unde…

- Romania, foarte aproape de pragul de 1.000 de cazuri de coronavirus pe zi Realizator: România s-a apropiat de pragul de 1.000 de cazuri de coronavirus: 953 de persoane cu COVID-19 au fost înregistrate în decurs de 24 de ore, din aproximativ 35.600 de teste. Ultimul bilanț…

- 27 de romani aflați pe aeroportul din Kabul urmeaza sa fie evacuați Foto: Arhiva/ MApN Premierul Florin Cîțu i-a îndemnat pe toți cetațenii românii care se mai afla în Afganistan sa contacteze ambasada din Pakistan și sa își lase coordonatele pentru a putea fi contactați…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, susține ca bonurile de masa pentru stimularea vaccinarii impotriva Covid 19 vor fi date celor care se vaccineaza cu schema completa doar in acest an, iar distribuirea tichetelor va incepe dupa rectificarea bugetara, potrivit Hotnews. Intr-un interviu pentru Europa…

- The most newly confirmed cases of COVID-19 since the last report were in Bucharest - 58 and in the counties of Cluj - 15, Ilfov - 14, Bistrita-Nasaud and Suceava - 13 each, the Strategic Communication Group (GCS) informed on Wednesday. In four counties there were no new reports of COVID-19…

- BLOOMBERG: Guvernul roman supraviețuiește moțiunii de cenzura Premierul Florin Cîțu.Foto: gov.ro. Guvernul României a supraviețuit unei moțiuni de cenzura în Parlament, reafirmând majoritatea coaliției de guvernamânt în legislativ, în timp ce prim-ministrul…