Certificat ITP fals, descoperit la ieșirea din țară în PTF Petea Politistii de frontiera satmareni din cadrul PTF Petea efectueaza cercetari pentru savarșirea infracțiunii de uz de fals in cazul unui cetațean roman intrucat a prezentat la controlul de frontiera un certificat ITP fals. Duminica, 26 martie a.c., in jurul orei 13.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, pe sensul de ieșire din Romania, un cetatean roman in varsta de 24 de ani, din județul Cluj, la volanul unui autovehicul inmatriculat in Romania. La solicitarea colegilor noștri, tanarul a prezentat și certificatul ITP al mijlocului… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera satmareni au depistat un cetațean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere avand insemnele autoritaților ucrainene, fals. Azi, 19 martie a.c., la ora 03.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea…

- Polițiștii de frontiera satmareni impreuna cu lucratori din cadrul Direcției Regionale Antifrauda Oradea au descoperit intr-un microbuz, aparținand unei persoane cu dubla cetațenie romano-maghiare, produse electronice susceptibile a fi furate. Bunurile in valoare de aproximativ 128.000 de euro au fost…

- Politistii de frontiera satmareni din cadrul PTF Petea efectueaza cercetari pentru savarșirea infracțiunii de uz de fals in cazul unui cetațean roman intrucat a prezentat la controlul de frontiera un certificat ITP fals. In data de 15 martie a.c., in jurul orei 21.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat un cetațean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere avand insemnele autoritaților ucrainene, fals. Marți, 14 martie a.c., in jurul orei 13.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- Permis de conducere fals descoperit in PTF Petea Politistii de frontiera satmareni au depistat pe sensul de ieșire din țara un cetațean moldovean care, la controlul de frontiera, a prezentat un permis de conducere fals, avand insemnele autoritaților poloneze. Joi, 02 februarie a.c., in jurul orei 08.00,…

- Sambata, 28 ianuarie, in jurul orei 13.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a ieși din Romania, un cetatean roman, in varsta de 51 de ani, domiciliat in județul Maramureș. Acesta conducea un autoturism marca Ford inmatriculat in Romania, iar la solicitarea colegilor a prezentat…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Petea efectueaza cercetari in cazul unui conducator auto care a prezentat la controlul de frontiera un certificat ITP fals. In aceasta dimineața, in jurul orei 06.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera,…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Petea efectueaza cercetari in cazul unui maramureșean care a prezentat la controlul de frontiera un certificat ITP fals. In noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 03.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților…