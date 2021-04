Certificat de vaccinare COVID-19: Cum va arăta și ce beneficii ar putea oferi PodcasturiCertificat de vaccinare COVID-19: Cum va arata și ce beneficii ar putea avea In cadrul emisiunii "Logica Puterii", șeful adjunct al direcției asistența sociala și sanatate a Primariei Chișinau, Boris Gilca, a remarcat ca a fost vaccinat impotriva COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca. Imediat dupa administrarea primei doze de vaccin, a primit un certificat de confirmare. Acesta insa a fost eliberat in scop de informare și notificare a persoanei cu privire la serul administrat și data cand a avut loc imunizarea. Certificatul de vaccinare oficial este eliberat doar dupa administrarea… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

