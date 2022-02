Certificat de urbanism obtinut de firma care controleaza magazinul Jumbo din Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de maine, 17 februarie 2022, Magazinul JYSK, retailer-ul scandinav de mobila, decorațiuni și textile pentru casa, iși va deschide „porțile” spre publicul larg și in municipiul Aiud. Aceasta este a treia locație deschisa in județul Alba, dupa cele de la Sebeș și Alba Iulia. ORAR DE FUNCȚIONARE…

- PUZ-ul pentru aproape 200 ha din zona centrala, care vizeaza conservarea si punerea in valoare a monumentelor, dar si un noul plan de circulatie, va fi facut de o firma din Bucuresti. O singura firma a depus oferta la licitatia Primariei pentru reglementarea urbansitica a zonei centrale. Municipalitatea…

- Florin Gheorghe, fost deputat si fost director al RAEDPP Constanta a fost cooptat in Sara Jones Fashion SRL Intr o alta sedinta, asociatii au mai decis sa deschida un punct de lucru in municipiul Constanta, incinta Tomis Mall La inceputul anului 2016, Florin Gheorghe se inscria in organizatia municipala…

- Este vorba de realizarea unei anexe parter tip container pentru triaj Diagnost SRL, prin Zaher Mohamed, a obtinut de la Primaria Constanta un certificat de urbanism pentru o investitie in Constanta. Este vorba de realizarea unei anexe parter tip container pentru triaj, care va fi amplasata pe bulevardul…

- Cortes Inox SRL va construi mai multe locuinte P 1E in municipiul Constanta Primaria Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru firma Cortes Inox SRL, pentru o investitie imobiliara. Asadar, prin CU 105 01.02.2022, firma doreste sa investeasca in Constanta, pe strada Dumbraveni nr. 8. Obiectul…

- RAEDPP Constanta a obtinut de la Primaria Constanta un certificat de urbanism pentru desfiintarea Pietei Tomis III Documentatia face parte dintr un amplu plan al regiei de modernizare al tuturor pietelor din Constanta RAEDPP Constanta a obtinut de la Primaria Constanta un certificat de urbanism pentru…

- Municipalitatea a emis un Certificat de Urbanism pentru societatea Almar Interconect SRL Raspunsul nu a fost favorabil societatii care doreste sa investeasca Raspunsul negativ a venit in contextul motivarii municipalitatii ca "nu se incadreaza in reglementarile urbanistice, faza PUD" Municipalitatea…

- Primaria municipiului Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru Marincom SRL Conform datelor furnizate de confidas.ro, societatea a fost infiintata in anul 1991 Primaria municipiului Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru Marincom SRL, care doreste o investitie pe bulevardul…