- Obligativitatea prezentarii unui certificat verde COVID-19 in statiunile de schi din Franța a intrat in vigoare sambata si au fost instalate controale, conform protocolului prevazut in caz de deteriorare a situatiei sanitare, au anuntat operatorii din cadrul Domeniilor Schiabile din Franta (DSF), relateaza…

- In plus, a treia doza, disponibila pana acum doar pentru persoanele cu varsta de peste 65 de ani și pentru cei vulnerabili, va fi disponibila de la inceputul lunii decembrie și pentru grupa de varsta 50-64 de ani, a spus Macron intr-un discurs televizat.Pașaportul sanitar este necesar pentru a intra…

- Destinațiile europene pentru sporturile de iarna se redeschid una cate una. Partiile sunt deja pline in stațiuni din Austria și Franța, unde turiștii și localnicii spera ca anul acesta vor avea un sezon cat mai aproape de cele normale, de dinainte de pandemie.

- Din 20 octombrie intra in vigoare legislația europeana privitoare la noile terapii de tratament care vor fi disponibile in toate spitalele țarilor membre UE pentru tratament anti-COVID. Se pare ca prin aceste noi reglementari legislative nici celebrul Green Pass nu va mai putea fi introdus obligatoriu.…

- Austria isi va deschide partiile de schi in sezonul de iarna din acest an, insa vor fi introduse unele restrictii pentru pasionatii sporturilor de iarna. Operatorii de instalatii pe cablu vor permite accesul numai celor care pot prezenta o dovada ca au fost vaccinati sau testati impotriva…

- Italia a devenit, joi, prima țara din Europa care face obligatoriu certificatul Covid pentru toți angajații. Guvernul de la Roma a aprobat noua masura prin care certificatele devin obligatorii și pentru angajați din sectorul public dar și din cel privat, relateaza Euronews.

- Oficialul francez a precizat, intr-un interviu acordat postului RTL, ca multe dintre aceste suspendari "sunt doar temporare" si ca cifra reprezinta o parte minima dintre cele 2,7 milioane de persoane pentru care vaccinarea este obligatorie daca vor sa continue sa lucreze in ingrijirea persoanelor vulnerabile,…