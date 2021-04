Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) va participa, in perioada 13-16 aprilie 2021, cu o echipa de specialisti la exercitiul international de aparare cibernetica Locked Shiels 2021.



Exercitiul este planificat si organizat de Centrul de Excelenta NATO pentru Aparare Cibernetica (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence - CCDCOE) din Tallinn, Estonia, si s-a desfasurat in fiecare an incepand cu 2010, cu exceptia editiei din 2020, care a fost amanata din cauza pandemiei. Exercitiul de anul acesta reuneste, in mediul online, peste 25 de echipe…