Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica CERT-RO atrage atenția asupra unei noi campanii de phishing care are ca ținta utilizatorii Facebook. Una dintre metodele preferate de atacatori in raspandirea conținutului malițios este aceea de a crea mesaje, e-mailuri sau chiar pagini…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) avertizeaza ca o noua campanie de phishing are ca ținta utilizatorii Facebook și se propaga pe rețeaua de socializare. Atacatorii creeaza pagini care conving utilizatorii ca le-a fost blocat contul. Pentru “deblocare”, cer…

- O noua campanie de #phishing, care are ca tinta utilizatorii Facebook, se propaga pe Facebook, avertizeaza Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), pe pagina de Facebook."Una dintre metodele preferate de atacatori in raspandirea continutului malitios este aceea de…

- O noua campanie de #phishing, care are ca tinta utilizatorii Facebook, se propaga pe Facebook, avertizeaza Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), pe pagina de Facebook. "Una dintre metodele preferate de atacatori in raspandirea continutului malitios…

- Imaginea Poștei Romane este folosita mai nou in atacuri cu malware prin intermediul unor mesaje pe e-mail, a atenționat marți Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO). Practic, un utilizator primește un e-mail in care este anunțat ca ar urma sa primeasca un colet,…

- Numarul de atacuri de tip brute-force care vizeaza conexiuni Remote Desktop a crescut, principala atractie pentru infractorii cibernetici sunt datele confidentiale ale companiilor, de pe urma carora incearca sa obtina foloase financiare, avertizeaza Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate…

- Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) avertizeaza ca o noua campanie de tip scam se propaga in aceste zile in mediul online și are ca ținta utilizatori din Romania, infractorii cibernetici folosind identitatea...

- Echipa CERT-RO (Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica) a identificat, recent, o campanie de tip scam, prin care se incearca determinarea utilizatorilor romani sa instaleze un program de gestiune al actualizarilor de software, care este de fapt un malware. Dupa…