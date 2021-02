Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica avertizeaza in legatura cu o tentativa de frauda pe OLX, in care atacatorii, pentru a convinge mai rapid utilizatorii sa cada in capcana, se folosesc de o imagine creata in ton cu identitatea vizuala a companiei OLX. Conform unui comunicat postat pe site-ul CERT-RO, cel mai probabil rata de succes a tentativei de frauda a scazut, iar aceasta initiativa este menita sa ofere o aura de siguranta viitoarelor victime ca este vorba despre un serviciu de plata legitim si usor de operat, iar ei isi vor primi banii pentru produsul comercializat…