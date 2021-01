Stiri pe aceeasi tema

- Clientii OLX care pun la vanzare diferite produse pe aceasta platforma trebuie sa fie foarte atenti, intrucat au existat in continuare plangeri privind tentative de fraudare, potrivit unui comunicat al CERT-RO, remis, luni, AGERPRES. "Continua tentativele de fraudare a clientilor serviciului…

- Atacatorii informatici se dau drept cumparatori si ii indeamna pe vanzatori sa verifice plata produselor accesand un link compromis in care li se cer datele cardului. Multi au picat in capcana si au ramas cu conturile goale. Un restaurant va servi in premiera carne de pui crescuta in laborator Compania…

- Alerta CERT-RO! Tentativa de frauda pe OLX Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) a anuntat o tentativa de frauda pe OLX, in care atacatorii contacteaza un utilizator care a publicat un anunt de vanzare a unui produs pe OLX, se declara interesati de achizitie, apoi…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) avertizeaza in legatura cu o noua campanie de phishing care vizeaza clientii serviciului OLX Romania.Conform avertizarii postate pe site-ul institutiei, echipa CERT-RO a primit in ultimul timp numeroase notificari cu privire…

- ”Echipa CERT-RO a primit in ultimul timp numeroase notificari cu privire la incidente de securitate cibernetica de tip frauda, propagate prin intermediul serviciului OLX si prin WhatsApp. Atacatorii contacteaza un utilizator care a publicat un anunt de vanzare a unui produs pe OLX, se declara interesati…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) avertizeaza in legatura cu o noua campanie de phishing care vizeaza clientii serviciului OLX Romania.Conform avertizarii postate pe site-ul institutiei, echipa CERT-RO a primit in ultimul timp numeroase notificari cu privire…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) avertizeaza in legatura cu o noua campanie de phishing care vizeaza clientii serviciului OLX Romania. Conform avertizarii postate pe site-ul institutiei, echipa CERT-RO a primit in ultimul timp numeroase notificari cu privire…

- TBI iși redefinește arhitectura de brand și canalele de vanzare - sub TBIBank, TBIPay și TBIMoney, simplificand structura produselor pe care le ofera clienților, dar pastrand neschimbate viteza și eficiența serviciilor, varietatea și incluziunea produselor și experiența oferita clienților, prin care…