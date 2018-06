CERT-RO a intervenit in cazul problemei de securitate a site-ului edu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Nationala (CERT-RO) a intervenit cu succes in cazul problemei de securitate a site-ului edu.ro, care ar fi avut inserat in codul sursa un script de minare de criptomoneda.

- Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) a publicat un raport detaliat despre numarul de atacuri cibernetice asupra computerelor din Romania. Cifrele arata ca, in 2017, patru din zece calculatoare, adica trei milioane de computere din Romania au fost atacate cibernetic.…

- In 2017 au fost colectate si procesate 138.217.026 de alerte de securitate cibernetica, in crestere cu 25% fata de anul 2016, care au afectat un numar de 2,89 de milioane adrese IP unice din Romania, arata un comunicat transmis vineri de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale. CERT-RO…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) si Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) vor primi cate 30 de milioane de euro din fonduri europene si de la bugetul de stat, pentru doua proiecte de securitate cibernetica.

- O noua incercare de a inșela consumatorii romani circula in aceste zile pe internet. Incercarea de fraudare se folosește de numele a doua magazine cunoscute, susține Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), care atrage atenția populației asupra acestei probleme.

- Lidl și Carrefour sunt subiectul celor mai noi țepe incercate pe net. Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) avertizeaza pe Facebook ca Lidl și Carrefour sunt subiectul celei mai noi țepe pe net. CERT-RO susține ca a primit mai multe mesaje legate de o noua inșelatorie…

- Inșelatorie pe Whatsapp cu vouchere de cumparaturi la magazinele Lidl și Carrefour din Romania. Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Naționala (CERT-RO) avertizeaza asupra unei inșelatorii care vizeaza clienții Lidl Romania și Carrefour Romania, prin metoda oferirii unor vouchere de…

- CSAT se reunește in ședința. Printre subiectele de pe agenda se afla obiectivele institutiilor din domeniul securitatii nationale, in acest an dar și alte subiecte de interes pentru securitatea nationala. Este prima ședința a CSAT la care participa premierul Viorica Dancila, in calitate de premier al…