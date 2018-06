Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) avertizeaza utilizatorii de internet sa fie vigilenti cu privire la e-mail-urile sau mesajele pe care le primesc in aceasta perioada, cu ocazia intrarii in vigoare a noului Regulament european privind protectia datelor (GDPR).

- Utilizatorii sunt inundați cu numeroase cereri de acceptare a noilor politici de confidențialitate și de obținere a consimțamantului cu privire la procesarea datelor, dupa intrarea in vigoare a noului Regulament european privind protecția datelor (GDPR), o acțiune necesara, legata de interacțiunea viitoare…

- In 2017 au fost colectate si procesate 138.217.026 de alerte de securitate cibernetica, in crestere cu 25% fata de anul 2016, care au afectat un numar de 2,89 de milioane adrese IP unice din Romania, arata un comunicat transmis vineri de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale. CERT-RO…

- Inșelatorie pe Whatsapp cu vouchere de cumparaturi la magazinele Lidl și Carrefour din Romania. Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Naționala (CERT-RO) avertizeaza asupra unei inșelatorii care vizeaza clienții Lidl Romania și Carrefour Romania, prin metoda oferirii unor vouchere de…

- Lidl și Carrefour sunt subiectul celor mai noi țepe incercate pe net. Intra intr-un club „select” cu Facebook, ANAF, Vodafone, dar și Andreea Esca. Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica avertizeaza pe Facebook ca Lidl și Carrefour sunt subiectul celei mai noi țepe pe net.…

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a inceput marti, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis. Administratia Prezidentiala a anuntat ca pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la: activitatea desfasurata de institutiile cu atributii in…

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a inceput marti, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis. Administratia Prezidentiala a anuntat saptamana trecuta ca pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la: activitatea desfasurata…

- In vara lui 2016, pe fondul inmultirii suspiciunilor cu privire la implicarea Kremlinului in influentarea alegerilor prezidentiale din toamna aceluiasi an din Statele Unite, o echipa de la Casa Alba a pregatit un plan de raspuns care il viza personal pe presedintele rus Vladimir Putin, dar nu l-a mai…