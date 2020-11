CERT-RO a elaborat un set de recomandări pentru telemuncă Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CER-RO) a elaborat un set de recomandari pentru angajatori si angajati, in cazul in care activitatea se desfasoara in regim de telemunca. Astfel, expertii in securitate cibernetica ii sfatuiesc pe angajatori sa ofere o politica clara in cazul telemuncii, incluzand ghiduri privind accesarea resurselor companiei, cine este persoana de contact in caz de probleme, sa stabileasca o procedura clara in caz de incidente de securitate si sa aplice masuri suplimentare privind documentatia care va necesita atentia conducerii in scopuri de… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

