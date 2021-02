Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) avertizeaza asupra unor atacuri de tip phishing, care vizeaza clienții BCR. Atacatorii incearca sa extraga de la utilizatori informații despre cardurile bancare, prin intermediul e-mailurilor. Potrivit specialiștilor, este…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) a primit in ultimele zile notificari cu privire la o serie de mesaje de tip phishing care tintesc clientii BCR, se mentioneaza intr-un comunicat postat vineri pe Facebook de CERT-RO. Mesajele sunt primite de la adrese de e-mail…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica avertizeaza in legatura cu o tentativa de frauda pe OLX, in care atacatorii, pentru a convinge mai rapid utilizatorii sa cada in capcana, se folosesc de o imagine creata in ton cu identitatea vizuala a companiei OLX.Conform unui comunicat postat…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica avertizeaza in legatura cu o tentativa de frauda pe OLX, in care atacatorii, pentru a convinge mai rapid utilizatorii sa cada in capcana, se folosesc de o imagine creata in ton cu identitatea vizuala a companiei OLX. Conform unui comunicat…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-TO) atrage atentia ca in spatele unei solicitari de tranzactii este posibil sa fie un atacator care incearca sa deturneze banii catre contul propriu. Un nou tip de inselatorie in tara noastra. Romanii trebuie sa aiba mare grija…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica avertizeaza in legatura cu un nou tip de inșelatorie: frauda cu facturi. Potrivit autoritații, in spatele unei solicitari de tranzactii este posibil sa fie u

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CER-RO) avertizeaza in legatura cu o tentativa de frauda care vizeaza clientii DIGI Romania. Expertii CERT-RO semnaleaza, pe pagina de Facebook a institutiei, ca atacatorii gazduiesc paginile de #phishing pe site-uri care "evident nu…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CER-RO) avertizeaza in legatura cu o tentativa de frauda care vizeaza clientii DIGI Romania. Expertii CERT-RO semnaleaza, pe pagina de Facebook a institutiei, ca atacatorii gazduiesc paginile de #phishing pe site-uri care…