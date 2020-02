CERSETOR AMENDAT Sancțiuni contravenționale aplicate in baza Legii 61/1991 In data de 02.02.2020, jandarmii din cadrul Detasamentului de Jandarmi Campeni, au constatat mai multe fapte care contravin normelor de conviețuire sociala pe raza orașului Campeni, pentru care au fost aplicate avertismente și amenzi contravenționale, in baza Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de incalcare a unor norme de conviețuire sociala, a ordinii și liniștii publice, astfel: 3 persoane (doua femei și un barbat) de 40, 53, respectiv 55 de ani din localitatea Campeni au fost sancționate cu avertismente (2 persoane), și… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 2 februarie 2020, jandarmii din cadrul Detasamentului de Jandarmi Campeni, au constatat mai multe fapte care contravin normelor de conviețuire sociala pe raza orașului Campeni, pentru care au fost aplicate avertismente și amenzi contravenționale, in baza Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea…

- In data de 02.02.2020, jandarmii din cadrul Detasamentului de Jandarmi Campeni, au constatat mai multe fapte care contravin normelor de conviețuire sociala pe raza orașului Campeni, pentru care au fost aplicate avertismente și amenzi contravenționale, in baza Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor…

- Ziarul Unirea Amenzi pentru cerșetorie, scandal și consum de bauturi alcoolice pe domeniul public, aplicate de Jandarmii din Campeni Efective din cadrul Jandarmeriei Campeni au intervenit in mai multe cazuri de tulburare a liniștii și ordinii publice, aplicand avertismente și sancțiuni. In data de 02.02.2020,…

- cu amenda de la 500 la 1.500 de lei Inspectoratul de Politie Judetean Dambovita va informeaza In conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, refuzul unei persoane de a furniza date pentru stabilirea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea care prevede posibilitatea consumului de bauturi alcoolice in locuri publice in cazul unor evenimente organizate in scop de recreere sau manifestari cultural-artistice. Actul normativ modifica articolul 2 Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 255 de voturi "pentru" si unul "impotriva", proiectul de lege care prevede posibilitatea consumului de bauturi alcoolice in locuri publice in cazul unor evenimente organizate in scop de recreere sau manifestari cultural-artistice, conform AGERPRES. Propunerea…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 255 de voturi ‘pentru’ si unul ‘impotriva’, proiectul de lege care prevede posibilitatea consumului de bauturi alcoolice in locuri publice in cazul unor evenimente organizate in scop de recreere sau manifestari cultural-artistice. Propunerea legislativa modifica…

- Potrivit unui proiect supus atenției senatorilor comercianții care vand bauturi alcoolice minorilor risca sancțiuni de la 3.000 la 6.000 de lei. In cazul repetarii faptei, activitatea magazinului sau localului va fi suspendata intre 10 și 30 de zile. Propunere legislativa vizeaza modificarea…