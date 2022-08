Cerșetoare care ar fi împins în faţa maşinii o persoană aflată la semafor, dusă la Psihiatrie O femeie din Arad care ar fi impins in fata masinii, la semafor, o persoana care astepta la trecerea de pietoni – situatie relatata in mediul online de catre victima, care nu a fost ranita – a fost identificata de politisti si va fi dusa la Psihiatrie, conform Agerpres. Incidentul a fost povestit pe Facebook […] Articolul Cerșetoare care ar fi impins in fata masinii o persoana aflata la semafor, dusa la Psihiatrie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Polițiștii din Arad s-au autosesizat dupa ce o femeie a povestit pe Facebook ca a fost impinsa in fața mașinilor in timp ce aștepta la semafor, in centrul orașului de pe raul Mureș. Din fericire, aradeanca nu a fost ranita, iar cea care a agresat-o a fost identificata și dusa la Psihiatrie. Conform…

- O femeie din Arad care ar fi impins in fata masinii, la semafor, o persoana care astepta la trecerea de pietoni - situatie relatata in mediul online de catre victima, care nu a fost ranita - a fost identificata de politisti si va fi dusa la Psihiatrie.

