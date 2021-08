Stiri pe aceeasi tema

- Articolul A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Intarirea capacitații Spitalului Județean de Urgența Valcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19” apare prima data in Curierul National .

- Federatia Romana de Oina si Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV) au incheiat un parteneriat interesant, in cadrul caruia vor fi desfasurate activitati de promovare a sportului nostru national. In plus, federatia va avea posibilitatea sa organizeze…

- S-a semnat contractul pentru Cetatea Poenari S-a semnat contractul de proiectare, asistența și execuție de lucrari de construcție pentru cel mai important obiectiv turistic argeșean – Cetatea Poenari Argeș, anunța Consiliul Județean. Proiectul a primit finanțare nerambursabila europeana, iar lucrarile…

- S a semnat contractul pentru proiectarea si executia proiectului "Extinderea la 4 benzi a drumului de circulatie existent intre Poarta 10 bis si Poarta 10". Astazi, 15 iulie 2021, a fost semnat contractul pentru proiectarea si executia obiectivului "Extinderea la 4 benzi a drumului de circulatie existent…

- Oficialii Consiliului Județean Ialomița au semnat miercuri, 14 iulie 2021, contractul de lucrari pentru realizarea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgența Slobozia. Perioada de implementare a acestui proiect a fost de 4 ani, iar termenul de finalizare a lucrarilor este de 2 ani,…

- Marți, 22 iunie 2021, a fost semnat la sediul primariei orașului Abrud, contractul pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea ambulatoriului cu inglobare cladire C8 și amenajare incinta. Proiectul urmarește modernizarea, reabilitarea și extinderea corpului de cladire ambulatoriu, prin schimbarea…

- FOTO| Lucrari ample la Ambulatoriul Spitalului Abrud: A fost semnat contractul de reabilitare, modernizare și extindere Marți, 22 iunie, a fost semnat la sediul primariei orașului Abrud, contractul pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea ambulatoriului cu inglobare cladire C8 și amenajare incinta.…

- Primarul comunei Suraia Maria Stroe a anunțat ca a semnat la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, contractul de finanțare pentru construcția a doua blocuri de locuințe sociale. Proiectul prevede construirea a 2 blocuri de locuințe sociale cu cate 12 apartamente fiecare. Fiecare…