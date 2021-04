Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi inceperea unor exercitii la scara larga in Crimeea si in Marea Neagra, la care participa peste 10.000 de militari si 40 de nave de razboi, precum si 20 de vase auxiliare, relateaza Reuters, citand Interfax, pe fondul tensiunilor cu Ucraina din cauza cresterii…

- Marea Britanie va trimite un distrugator si o fregata antisubmarin in Marea Neagra, in contextul noilor tensiuni din regiune dintre Rusia si Ucraina. Concomitent, Royal Navy, marina militara a Regatului Unit, va mentine in stare de alerta avioane lupta F-35 si elicoptere Merlin specializate in lupta…

- Ministrul apararii din Ucraina a declarat miercuri, la Bruxelles, ca Rusia se pregateste pentru o posibila depozitare de arme nucleare in Crimeea si a avertizat ca Moscova ar putea ataca Ucraina pentru a asigura resurse de apa pentru peninsula anexata, relateaza Reuters.

- Ministrul ucrainean al Apararii, Andrii Taran, a afirmat, miercuri, ca Rusia intentioneaza sa depoziteze arme nucleare in regiunea Crimeea, avertizand ca armata rusa ar putea ataca Ucraina pentru a asigura resurse de apa destinate regiunii anexate in 2014, informeaza agentia Reuters. "Infrastructura…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a cerut marti Rusiei sa-si retraga trupele pe care le comaseaza la frontiera cu Ucraina si a subliniat ca Alianta Nord-Atlantica, nu Moscova, este cea care va decide daca Ucraina va deveni membra a organizatiei, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Moldova va cumpara 400.000 de doze de Sinovac, vaccin chinezesc impotriva coronavirusului, a declarat vineri Ministerul Sanatații, intr-un comunicat citat de Reuters. Moldova și Ucraina vecina, doua dintre...

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret ce acorda scutire temporara de viza pentru turistii din China, a anuntat biroul sau de presa, transmite miercuri Reuters, potrivit AGERPRES. Potrivit decretului, cetatenii chinezi vor putea ramane fara viza in Ucraina timp de 30…

- Ambii fosti demnitari au fugit in Rusia in 2014, in urma protestelor de strada in care peste 100 de demonstrani au fost ucisi la Kiev, in ciocnirile cu fortele de ordine. Presedintele Volodimir Zelenski a prezentat detalii despre sanctiuni intr-o declaratie la televiziune, confirmamd un anunt facut…