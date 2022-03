Cernobîl este în pericol. Autoritățile de la Kiev avertizează că se pot produce erori extrem de grave Centrala de la Cernobil, aflata la doar 16 kilometri de granita cu Belarus, a fost unul dintre primele locuri care au cazut in mainile fortelor ruse, care au invadat Ucraina pe 24 februarie. Personalul de la Cernobil sufera de frig, foame si epuizare. Se pot produce greseli fatale in administrarea centralei, avertizeaza oficialii ucraineni. “Personalul operational este epuizat din punct de vedere fizic si moral. Acesta poate efectua doar un numar limitat de manevre prioritare pentru mentinerea securitatii si monitorizarii. In ciuda nivelului ridicat de profesionalism, pe fondul oboselii accentuate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a aratat, intr-o noua postare pe site-urile de socializare, in ce consta rația alimentara a militarului rus. Se pare ca acestia primesc alimente expirate de acum sapte ani. Intr-o inregistrare video de pe o retea de socializare publicata de armata ucraineana se poate vedea in ce consta…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anuntat duminica aceasta ca un depozit de deseuri nucleare din Kiev a fost lovit in noaptea de sambata spre duminica de rachete, fara sa se produca pagube si fara sa fie detectate scurgeri radioactive, transmite EFE.Intr-un comunicat, directorul…

- Autoritatea de reglementare a comunicatiilor din Rusia, Roskomnadzor, a ordonat sambata presei ruse sa suprime in continuturile lor orice referinta la civili ucisi de armata Federatiei Ruse in Ucraina, precum si termeni ca "invazie", "ofensiva" sau "declaratie de razboi", informeaza CNN.

- O fetița s-a nascut in noaptea de vineri spre sambata intr-o stație de metrou din capitala Ucrainei, in timp ce orașul era vizat de zeci de bombardamente. „Mia s-a nascut in adapost in aceasta noapte intr-un mediu ostil – bombardarea Kievului. Mama ei este fericita dupa aceasta naștere dificila. Cand…

- Centralele nucleare operationale din Ucraina functioneaza in siguranta si nu au avut loc „distrugeri” la facilitatile de la fosta centrala nucleara de la Cernobil, a anuntat joi Agentia Internationala pentru Energie Atomica, citand o notificare trimisa de Autoritatea pentru reglementare a energiei nucleare…

- In cazul in care Rusia va ataca vreun stat membru al Aliantei Nord-Atlantice, Statele Unite vor lansa in mod direct o riposta militara aliata, avertizeaza presedintele SUA, Joseph Biden, care da adigurari ca obligatiile prevazute in Articolul 5 al Tratatului NATO vor fi respectate. „Daca ar invada tari…

- Vehicule militare ruse au patruns in Ucraina prin Crimeea, potrivit unui videoclip difuzat de poliția de frontiera ucraineana joi, 24 februarie, informeaza postul american CNN . Autoritațile ucrainene nu au transmis ce punct de trecere a frontierei a fost vizat, Ciongar, in est, sau Kalanciak, in vest.…

- Dormind pe saltele in cazari improvizate, sute de migranți au ramas in Belarus, in speranța unui viitor mai bun in Europa. In cazarea lor improvizata intr-un depozit din Belarus, migranții inca se agața de speranța unui viitor in Europa de Vest, pe masura ce anul se apropie de sfarșit. Cei aproape 600…