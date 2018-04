Cernobîl: După 32 de ani VIDEO Acum 32 de ani, pe 26 aprilie 1986, echipa de la reactorul 4 al centralei de la Cernobil a inchis sistemele de siguranta in primele ore ale diminetii, ca sa testeze turbinele. Reactorul s-a supraincalzit si a scapat de sub control, generand o explozie egala cu 500 de bombe nucleare. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

