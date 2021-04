Cernobîl, 35 de ani de la dezastru! De ce așa ceva nu e posibil la Cernavodă In urma cu 35 de ani, la Cernobil, localitate situata la nord de Kiev, nu foarte departe de granița cu Belarus, s-a produs cel mai grav accident nuclear din istorie . Dupa explozia reactorului 4, au decedat zeci de oameni, sute de mii au fost evacuați și milioane de oameni au fost expuși radiațiilor extrem de periculoase pentru viața. Efectele pe termen lung asupra sanatații și mediului sunt și acum studiate. Cauza de baza a accidentului de la centrala atomoelectrica de la Cernobil, din 1986, a fost o deficiența de proiectare a sistemului de oprire care, in condițiile efectuarii unui experiment… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

