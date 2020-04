Stiri pe aceeasi tema

- La 26 aprilie 1986 exploda reactorul 4 al centralei nucleare de la Cernobil. Un accident, cel mai grav din istoria nucleara civila, care venea in urma unei serii de erori umane.Putini au fost cei care au stiut ce s-a intamplat atunci. Secretomania regimului sovietic a facut ca pericolul imediat sa nu…

- La 26 aprilie 1986, adica in urma cu 34 de ani, exploda reactorul 4 al centralei nucleare de la Cernobil. Un accident, cel mai grav din istoria nucleara civila, care venea in urma unei serii de erori umane.Era 26 aprilie 1986, ora 01 si 23 de minute si 58 de secunde.

- Lichidator judiciar Tomis IPURL scoate la licitatie mai multe loturi de teren din patrimoniul debitoarei Ces Construct SRL, societate aflata in faliment. Lichidator judiciar Tomis IPURL a fost desemnat conform Incheierii nr.583 03.04.2018, pronuntata in dosarul nr.1280 118 2015 al Tribunalului Constanta…

- Distantarea sociala, concept necunoscut lumii pâna de curând, este principala masura de preventie împotriva raspândirii Covid-19 recomandata si impusa de autoritati din majoritatea tarilor. Explicarea acestuia a luat diverse forme, de la cultura la cultura.Imagini si grafice…

- Imagini cu o batrana din Spania croind maști pentru cadrele medicale au facut inconjurul lumii. Femeia, care tremura din tot corpul lucreaza cat o țin puterile la o mașina de cusut veche de 60 de ani.

- Imagini inedite au fost surprinse in municipiul Botoșani, o batrana a fost filmata in timp ce iși plimba rața pe strada. Femeia spune ca are pasarea de mult timp in grija și obișnuia sa o scoata la plimbare și inainte de epidemia de...

- Este de necrezut cum a reușit coronavirus sa puna stapanire pe toata lumea! Un asistent de la un spital din New York a incercat sa traga un semnal de alarma și sa le deschida ochii oamenilor, pana cand nu este prea tarziu. Barbatul a postat imagini cu trupurile victimelor de coronavirus aliniate intr-un…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA a atribuit un contract in urma unei licitatii publice pentru servicii complete de paza civila pentru obiectivele din afara Platformei CNE Cernavoda.La data de 27 februarie 2020 a fost atribuit contractul la care facem referire. Achizitia consta in prestarea de…