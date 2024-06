Stiri pe aceeasi tema

- ”Nuclearelectrica SA anunta ca lucrarile aferente opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda au fost finalizate, iar sincronizarea la Sistemul Energetic National s-a realizat in dupa-amiaza zilei de 29 iunie 2024”, informeaza compania.Unitatea 1 a intrat in programul de oprire planificata in data…

- Un angajat al centralei nucleare SN Nuclearelectrica SA a cazut de la inaltime in spatiile de depozitare ale Unitatii 3 CNE Cernavoda pe 17 iunie 2024, in timpul activitatilor de rutina, suferind un politraumatism. Este vorba despre Florin Decuseara. Barbatul se afla intr o stare critica, iar medicii…

- SN Nuclearelectrica S.A. SNN si Canadian Nuclear Partners S.A. CNPSA au semnat un Acord cadru pe termen lung pentru furnizarea de servicii de Project Management Organization PMO pentru pregatirea si implementarea proiectului de retehnologizare a Unitatii 1 a Centralei Nucleare Cernavoda.Acest acord…

- Unitatea 1 CNE Cernavoda va intra in programul de oprire planificata incepand din 19 mai, desincronizarea de la Sistemul Energetic National urmand sa aiba loc la ora 11:00, a anuntat vineri Societatea Nationala Nuclearelectrica. „Opririle planificate reprezinta proiecte complexe, initiate cu 24 de luni…

- Reactorul 2 al centralei de la Cernavoda a fost oprit in mod controlat, in seara zilei de 30 aprilie, pentru realizarea unor lucrari de reparatie in partea clasica a Unitatii 2, fara impact pe partea nucleara. ”Nuclearelectrica SA informeaza actionarii si investitorii ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda a…

- Romania are proiecte și capacitatea de a instala anual instalații care sa produca 2.000 MW de energie electrica din soare și vant, ceea ce ar face ca in aproximativ cinci ani țara noastra ar putea produce toata electricitatea necesara din surse regenerabile, la fel ca Spania, a declarat, pentru Libertatea,…