- Cel putin un om a murit, iar altul a fost grav ranit in urma unei explozii care a avut loc intr-un spital din Cernauti. In jur de 20 de pacienți au fost evacuați și internați in alte unitați medicale.

- Cel putin 19 persoane si-au pierdut viata si 34 au fost ranite intr-o explozie produsa la o fabrica de artificii din sudul Indiei, au anuntat sambata autoritatile, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Explozia, produsa vineri dupa-amiaza in districtul Virudhunagar, este una dintre cele mai grave…

- Pacientul a fost internat vineri seara, in stare deosebit de grava și a fost operat imediat, dupa care medicii l-au internat in secția de terapie intensiva non-COVID, potrivit unui post TV. Barbatului i s-a facut un test, insa rezultatul, care s-a dovedit a fi pozitiv, a vebnit abia luni. Practic,…

- Un alt pacient ranit in incendiul de la Institutul Matei Bals a murit, astazi, la trei zile de la tragedie. Pacientul, bolnav de COVID-19, a fost transferat dupa incendiu la un alt spital, insa medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata. Este vorba despre un barbat, în…

- Un pacient internat intr-un pavilion neafectat a surprins primele momente ale intervenției de la incendiul de la Institutul Matei Balș din Capitala.Barbatul susține ca s-a auzit și zgomotul unei explozii, a notat Digi24. ”A fost o explozie fara multe flacari, o lumina puternica, ca un flash”, a spus…