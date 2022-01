Stiri pe aceeasi tema

- Livrarile de gaz rusesc nu ar trebui supuse sanctiunilor Uniunii Europene în criza privind Ucraina, considera ministrul austriac de Externe, Alexander Schallenberg, potrivit DPA.Gazoductul Nord Stream 2 din Marea Baltica ar trebui de asemenea exclus, a subliniat politicianul conservator în…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri, 21 ianuarie, ca „nu se va intampla” o incursiune militara rusa in Ucraina si spera ca diplomatia va rezolva criza in curs, in special dintre Rusia si Statele Unite, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Nu ar trebui sa fie o interventie…

- Rusia ”a promis” vineri Occidentului „cele mai grave consecințe” daca va continua sa ignore „preocuparile sale legitime” cu privire la întarirea militara a Statelor Unite și a NATO la granițele cu Ucraina și Rusia, potrivit AFP.„Acest lucru poate fi…

- Statele Unite au promis sa dea un raspuns in scris revendicarilor ruse cu privire la o retragere a NATO din Romania și Bulgaria, a anuntat vineri seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, in urma unor negocieri ”sincere”, la Geneva, cu omologul sau american Antony Blinken privind criza in centrul careia…

- Statele Unite au aprobat demersuri ale tarilor baltice de a trimite armament de fabricatie americana in Ucraina, in contextul unor temeri cu privire la o invazie rusa a Ucrainei, anunta joi, la Berlin, un oficial american, relateaza AFP. Statele Unite "accelereaza transferuri autorizate de echipament…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken efectueaza marti o vizita in Ucraina, pentru a afisa astfel sustinerea Kievului de catre Statele Unite, pe fondul unor temeri cu privire la o invazie a Rusiei, anunta intr-un comunicat Departamentul de Stat, relateaza AFP.

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat vineri, 7 ianuarie, ca situația de criza din jurul Ucrainei poate fi inca rezolvata printr-o ”soluție diplomatica”, daca Rusia accepta dialogul, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Suntem gata sa raspundem cu forta la o noua agresiune rusa. Dar…

- O „soluție diplomatica” cu Rusia „mai este posibila”, daca Moscova joaca jocul dialogului, pentru a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, a declarat vineri șeful diplomației americane Antony Blinken, la o conferința de presa la Washington, scrie AFP."Suntem gata sa raspundem…