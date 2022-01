Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe respinge ca fiind inoportune si lipsite de orice fundament declaratiile ministerului de Externe al Federatiei Ruse privind prezenta militara aliata pe Flancul Estic al NATO. De asemenea, presedintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, pentru…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc miercuri, 26 ianuarie 2022, incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la: Situația de securitate in Zona Extinsa a Marii…

- “Este evident ca suntem intr-o plina criza, cred ca lumea nu mai asteapta dispute la televizor sau sa ne dam cu parerea la televizor, asteapta ca aceasta coalitie care are o majoritate confortabila in Parlamentul Romaniei, asteapta solutii. Nu pe 1 aprilie, le asteapta de indata. In afara de persoanele…

- Certificatele de imunizare false decredibilizeaza Romania si corpul medical, a declarat, ieri, presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), Valeriu Gheorghita, care a subliniat ca administrarea serului impotriva infectiei cu SARS-CoV-2…

- Cu 3069 de decese in ultimele 7 zile, Romania se afla pe poziția a 8-a a clasamentului general intocmit de site-ul worldmeters.com, prin centralizarea datelor oficiale transmise de autoritațile din intreaga lume. Prin raportate la populație, mortalitatea este insa mult mai mare decat in Statele Unite…