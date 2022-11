Stiri pe aceeasi tema

- Institutia Prefectului Judetului Dolj aduce la cunostinta cetatenilor ca peste 12.000 de permise de conducere vor expira in perioada noiembrie 2022- februarie 2023, in Dolj. In cursul anului 2013 au intervenit cateva modificari legislative in ceea ce privește preschimbarea permiselor de conducere, in…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru modificarea si completarea Codului muncii si a Codului administrativ in care sunt prevazute mai multe drepturi suplimentare pentru salariati, printre care acela de a li se acorda un concediu in vederea oferirii de ingrijire sau sprijin personal…

- Peste 450.000 de permise auto vor expira in perioada urmatoare. Ce documente trebuie pregatite pentru evitarea cozilor la ghișee MAI anunța ca in perioada decembrie 2022 – februarie 2023 va expira termenul de valabilitate a unui numar de peste 450.000 de permise de conducere, la nivel național, aceste…

- Necunoașterea legislației rutiere, graba, neatenția ori chiar teribilismul la volan sunt cateva dintre motivele pentru care unii conducatori auto incalca regulile de circulație și care, uneori, duc la suspendarea permisului auto. Cuprins: Cand ți se poate suspenda permisul de conducere? Care sunt perioadele…

- Guvernul a adoptat, miercuri, o Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala ca introduce noi reglementari de simplificare si imbunatatire a legislatiei de procedura fiscala si o adapteaza la evolutiile internationale, recomandari si bune practici…