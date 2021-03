Stiri pe aceeasi tema

- Teama de vaccinul anti-Covid se manifesta in special in randul persoanelor tinere. Este constatarea neașteptata a specialiștilor. Dupa un an in care am stat cu frica pentru familiile și apropiații noștri din cauza infecției cu noul coronavirus, a aparut barca de salvare, vaccinul, care previne boala.…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a inceput miercuri analizarea in timp real a datelor privind Regdanvimab, un medicament pentru tratarea COVID-19 cu anticorpi monoclonali. Acesta este dezvoltat de compania farmaceutica sud-coreeana Celltrion, relateaza EFE. Decizia de a lansa procesul de „revizuire…

- Teama provocata de COVID-19 goleste farmaciile de Ivermectina. Este vorba despre un medicament de uz veterinar despre care circula, eronat, informația ca ar putea preveni infectia cu SARS-COV-2. Stocurile s-au golit rapid, dupa ce pe retelele sociale a fost rostogolita ideea ca medicamentul folosit…

- Activitatea Jandarmeriei buzoiene s-a concentrat anul trecut pe acțiuni pentru limitarea efectelor pandemiei. Un bilanț al activitaților acestei instituții pe anul 2019 include toate misiunile jandarmilor buzoieni pentru limitarea raspandirii infectarii populației cu Covid 19, misiuni cu caracter de…

- Aditya Singh, un american in varsta de 36 de ani, a petrecut ilegal trei luni pe Aeroportul O`Hare din Chicago. Barbatului ii era frica sa se infecteze cu noul coronavirus si a refuzat sa zboare spre Los Angeles, California, stat afectat grav de pandemia COVID-19, acolo unde isi are resedinta.

- Mai multi constanteni au fost programati pentru vaccinarea anti-Covid la o adresa gresita.Constantenii care s-au programat pentru vaccinarea anti-Covid au primit prin email confirmarea si o adresa la care urmeaza sa mearga pentru realizarea imunizarii. Autoritatile au realizat ca adresa trecuta in email…

- Medicii au inceput sa primeasca, de duminica, a doua doza de vaccin anti-COVID-19, dupa ce prima etapa de imunizare impotriva coronavirusului a demarat in Romania pe 27 decembrie. Cadrele medicale care s-au vaccinat in primele zile ale campaniei au primit, duminica, rapelul, la 21 de zile dupa prima…

- Guvernul danez si-a asigurat o majoritate politica pentru un plan de exhumare si incinerare a milioane de carcase de nurci care au fost sacrificate si ingropate de urgenta luna trecuta pentru a combate o mutatie a coronavirusului, a anuntat duminica un membru al cabinetului.