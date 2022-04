Stiri pe aceeasi tema

- Ridicarea restrictiilor de calatorie a revitalizat cererea de vacante pentru sarbatorile pascale si 1 Mai, fiind necesara suplimentarea ofertelor ori a numarului de locuri pentru Bulgaria si Turcia, a anuntat, luni, agentia de turism Hello Holidays, printr-un comunicat de presa remis AGERPRES. Conform…

- Primul Paste fara restrictii majore din ultimii doi ani aduce cereri de vacante peste asteptari, anunta touroperatorul Hello Holidays. Pentru zilele libere de la finalul lunii aprilie si inceputul lunii mai, romanii cauta vacante de cel putin trei-patru zile in Bulgaria, Turcia, Grecia, Dubai, Egipt,…

- Fostul ambasador SUA la Moscova in 2012-2014, Michael McFaul, spune ca cetațeanul de rand din Rusia nu se va mai putea bucura de placerile normale ale vieții cat timp Vladimir Putin este la putere. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat, luni, ca din punctul sau de vedere canu mai este nevoie de prelungirea starii de alerta impusa de pandemia COVID-19. Social-democratul a mai precizat ca nu a vorbit cu Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, despre acest lucru, potrivit News.„Nu am avut…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat miercuri propunerile instituției pe care o conduce privind structura anului școlar 2022-2023. Anul școlar viitor ar putea incepe pe 5 septembrie, iar in luna octombrie va fi o vacanța pentru toți elevii din ciclurile primar, gimnazial și liceal. Luam in…

- Alte 3255 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 327 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 52 sint asociate cu contact in afara țarii: 23-India, 7-Romania, 6-Ucraina, 3-Rusia, 2-Spania, 2-Italia, 1-Belgia, 1-Bulgaria,…

- Alte 1503 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 222 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 41 sunt asociate cu contact in afara țarii: 8 - Ucraina, 5 - Italia, 5 - Bulgaria, 5 - Romania, 4 - Marea Britanie, 3 - Franța,…

- Alte 1420 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 223 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 55 sunt asociate cu contact in afara țarii: Romania, Rusia, Ucraina, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Marea Britanie, SUA,…