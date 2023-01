Stiri pe aceeasi tema

- Directorul suspendat al CNAMUP, Natalia Catanoi, și-a depus cererea de demisie din proprie dorința 7 zile in urma. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Ala Nemerenco, care a precizat ca cererea a fost acceptata.

- O cerere a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a transmite un mesaj de pace inainte de startul finalei Cupei Mondiale de duminica a fost respinsa de FIFA, a declarat o sursa pentru CNN. Potrivit sursei citate, biroul lui Zelenski a propus o legatura video cu fanii de pe stadionul din Qatar,…

- Țara Hațegului iși menține titul de destinație ecoturistica, cel puțin pana in anul 2024, arata Ministerul Turismului. Statutul de destinație ecoturistica se acorda pentru o perioada de maximum trei ani, cu posibilitatea prelungirii ulterioare. Conceptul de Destinație Ecoturistica a aparut…

- Ambasadoarea Austriei la București a fost convocata joi seara la Ministerul Afacerilor Externe, unde i s-a inmanat un protest fața de „atitudinea nejustificata și inamicala a Austriei, care va produce consecințe inevitabile asupra relațiilor bilaterale”. „MAE respinge ferm ca total inadmisibila poziția…

- Comunicat de presa Citește și: Rechizitoriul masacrului din Arges Judecatoria Sectorului 1 din București a decis desființarea documentului prin care confederațiile inființate imediat dupa 1989 au preluat de la Uniunea Generala a Sindicatelor din Romania patrimoniu sindical. Conform deciziei judecatorești,…

- ”La inceputul lunii noiembrie, la nivel national, sunt in derulare proiecte imobiliare de anvergura incepute in prima parte sau la jumatatea anului, care valoreaza in total peste 4 miliarde euro”, potrivit datelor publice analizate de specialistii ONV LAW, care arata ca acestea se afla in diverse stadii,…

- Consiliul de Securitate a respins miercuri un proiect de rezolutie al Rusiei care cerea o ancheta asupra acuzatiilor sale de implicare a Washingtonului in presupusa dezvoltare a unor arme biologice in Ucraina, transmite AFP.

- Scandalul privind vanzarea Termoncentralei Mintia la preț de chilipir catre o firma nou inființata cu conexiuni in Iordania este departe de a fi incheiat și deja exista o serie de jocuri de culise uriașe cu implicații incredibile. Vanzare cu dedicație sau chilipir? Termocentrala Mintia a fost vanduta…