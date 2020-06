Stiri pe aceeasi tema

- Finanțele vor sa scuteasca sectorul HoReCa de la plata impozitului specific, pe o perioada de 90 de zile Companiile care activeaza in industria ospitalitatii vor fi scutite de la plata impozitului specific pe o perioada de 90 de zile in anul fiscal 2020, potrivit unui proiect de ordonanta publicat de…

- Plenul Senatului a respins, miercuri, in calitate de prim for sesizat, solicitarea presedintelui Klaus Iohannis trimisa Parlamentului de reexaminare a modificarii art. 30 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, care vizeaza aducerea rezervelor de aur in tara.Prin…

- Conform legii, „locatarii - operatori economici, practicanti ai profesiilor liberale, entitatile juridice de drept privat - a caror activitate a fost intrerupta sau a caror venituri sau incasari au scazut cu cel putin 15% in luna martie 2020 fata de media ultimului an calendaristic in perioada de…

- Asociația Naționala a Internet Service Providerilor din Romania (ANISP) și Asociația INTERLAN ii cer președintelui Klaus Iohannis sa nu promulge legea prin care se amana 3 luni plata serviciilor de utilitați, intre care și telefonie, cablu TV și internet. Cele doua asociații atrag atenția ca prevederile…

- Senatul a reexaminat, in sedinta plenului de miercuri, la cererea presedintelui Klaus Iohannis, un proiect de modificare a Legii societatilor comerciale 31/1990, mentinand simplificarea procedurilor si conditiilor de inregistrare a sediului social si eliminarea restrictiei pentru persoanele fizice…

- Guvernul a aprobat joi un proiect de OUG privind noi masuri fiscale, cu doua prevederi, a anunțat Florin Cițu, ministrul finanțelor. Prima se refera la unele bonificații calculate asupra impozitului pe profit, iar a doua la scutirea de TVA asupra importurilor de echipamente medicale.