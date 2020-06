Stiri pe aceeasi tema

- Euro a urcat la maximul ultimelor trei luni fata de dolar, dupa anunțul BCE privind suplimentarea programului de stimulare a economiei Euro a urcat joi la cel mai ridicat nivel din ultimele trei luni fata de dolar, in timp ce bursele internationale au luat o pauza dupa cresterile din ultimele sapte…

- Motorul economiei germane s-a prabușit din cauza pandemiei. Cadere istorica a exporturilor, in martie Exporturile Germaniei au inregistrat in luna martie cea mai grava scadere de la reunificarea tarii, minus 11,8% comparativ cu luna februarie. Prăbușirea a avut loc în contextul în…

- Rata somajului in Spania a crescut la 14,4%, in primul trimestru din 2020. Economia s-ar putea contracta cu peste 12% Rata somajului in Spania a urcat la 14,4% in primul trimestru din 2020, ca rezultat al restrictiilor impuse pentru a opri raspandirea pandemiei cu coronavirus, arata datele Institutului…

- Nave, trenuri sau pesteri. Traderii de petrol cauta cu disperați spatii de depozitare, dupa ce pandemia a umplut pana la refuz depozitele convenționale Traderii de petrol au probleme in a gasi suficiente nave, trenuri, caverne si conducte in care sa stocheze combustibili, intr-un moment in care facilitatile…

- Cea ai mare economie a Europei, rapusa de coronavirus. Germania ar putea avea o contracție a PIB-ului de 4,2%, in 2020, și se imprumuta pentru prima data din 2013 Principalele institute economice din Germania se asteapta anul acesta la un declin economic de 4,2%, din cauza efectelor pandemiei de coronavirus…

- Cea mai mare economie a Europei este in “alerta roșie”. Increderea investitorilor s-a prabusit la cel mai mic nivel de la criza din 2008 Increderea investitorilor in economia Germaniei a scazut in martie la un nivel care nu a mai fost inregistrat de la criza financiara din 2008, din cauza…

- Cererea pentru produse "Made in Germany" a explodat, la inceputul anului. Cum ar putea fi afectata cea mai mare economie europeana de epidemia cu coronavirus Cererea pentru bunuri "Made in Germany" a inregistrat in ianuarie cel mai semnificativ avans din iulie 2014, sprijinind cresterea…