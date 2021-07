Cererea pentru organizarea de evenimente corporate crește accelerat Companiile sunt tot mai interesate de oferte pentru team building-uri și aloca bugete de sute de euro pentru un singur angajat. In acest context, compania de consultanța in dezvoltare organizaționala GoodStory revine pe creștere anul acesta și anunța o investiție de aproape jumatate de milion de euro intr-un spațiu propriu destinat organizarii de evenimente. Cererea pentru organizarea de evenimente este extrem de ridicata in aceasta perioada. In 2020 activitatea GoodStory a fost intrerupta timp de un trimestru și jumatatate din cauza pandemiei de Covid-19. „Ultimul an a fost foarte dificil pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

