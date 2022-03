Cererea pentru exporturile UE de grâu a crescut după întreruperea livrărilor din Ucraina şi Rusia Cererea pentru exporturile UE de grau a crescut saptamana aceasta iar tendinta ar urma sa continue, deoarece conflictul militar intrerupe livrarile din Ucraina si Rusia, au declarat traderii pentru Reuters, informeaza AGERPRES . Ucraina si Rusia sunt responsabile pentru mai mult de 30% din comertul mondial cu grau, 32% in cazul orzului, 20% in cazul porumbului si peste 50% in cazul uleiului de floarea soarelui si a semintelor oleaginoase. „Saptamana aceasta am vazut vanzarile masive de exporturi UE, din Romania, Bulgaria, Franta, Germania, Polonia si alte tari din blocul comunitar. Un final rapid… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

