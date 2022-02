Cererea pentru creditele ipotecare s-a dublat în ultimul an Tot mai mulți romani se gandesc sa-și cumpere o casa, in ciuda scumpirilor. Cererea pentru credite ipotecare a crescut cu 105% in 2021, dupa un 2020, in care pandemia a creat incertitudine și cumpatare. Creșterea in privința creditelor ipotecare in 2021 fața de 2020 a fost de 105%, informeaza datele AVBS Credit, remise de Puterea.ro. „In 2021, clienții AVBS Credit au accesat aproximativ 1800 credite in valoare de peste 68 milioane de euro, in crestere cu aproape 78% fața de 2020. Compania a intermediat credite ipotecare in valoare de 52 milioane euro, adica 76% din total; credite de nevoi personale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

