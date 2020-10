Cererea pentru case în trimestrul III, în creştere cu peste 50% faţă de aceeaşi perioadă din 2019(analiză) Noul context social determinat de criza Covid-19 a adus modificari in ceea ce priveste interesul locativ al romanilor, astfel ca a crescut cererea pentru achizitia de case cu peste 50% in trimestrul al treilea al acestui an fata de aceeasi perioada a anului precedent, potrivit unei analize realizate de reteaua de birouri imobiliare francizate, RE/MAX Romania.



"Starea de urgenta, respectiv izolarea sociala, a reprezentat factorul declansator al acestor schimbari, iar potrivit informatiilor noastre tendinta se va mentine. Avand in vedere evolutia pandemiei si amenintarea unei noi situatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Noul context social determinat de criza Covid-19 a adus modificari in ceea ce priveste interesul locativ al romanilor. Astfel, in ultimele luni a crescut considerabil cererea pentru achizitia de case, cu peste 50% in T3 2020 fata de aceeasi perioada a anului precedent", arata analiza. Potrivit reprezentantilor…

- Munca de acasa a afectat partial piața imobiliara. Volumul inchirierilor de birouri a ajuns in Romania in T3, aproape similar cu cel de anul trecut Piata inchirierilor de birouri din Romania a cumulat 56.730 de metri patrati in trimestrul trei si s-a apropiat ca volum de cel consemnat in perioada similara…

- ”Unul din doi angajati romani recunoaste ca gandurile neincetate despre pandemia Covid-19 au facut ca starea lor psihica sa aiba de suferit, iar 23,6% afirma ca au fost chiar foarte afectati din punct de vedere emotional”, arata rezultatele unui sondaj realizat de platforma de recrutare online BestJobs.…

- Analiza: Piata imobiliara din Transilvania trece prin cea mai buna perioada din ultimele trei decenii. Livrari record de locuințe in Cluj-Napoca, Sibiu si Oradea și prețuri in creștere Tranzactiile cu imobile incheiate in primele sapte luni din 2020 in marile orase din Transilvania au crescut semnificativ…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat, la 4 august 2020, Raportul saptamanal de supraveghere COVID-19 actualizat cu intervalul 27 iulie - 2 august 2020. Pana la 2 august 2020, 94,8% dintre decese aveau comorbiditati asociate, 78,6% au survenit la…

- Analiza: Rata somajului este in crestere, dar Romania ramane sub media UE la numaul de șomeri. Insolventele se mențin cu mult sub nivelul din 2019 Rata somajului este in crestere si ar putea ajunge la 6,5% in acest an, insa Romania ramane sub media europeana de 7,1% sau cea din Statele Unite de 11%,…

- Horațiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a analizat in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, situația actuala a epidemiei de coronavirus din Romania, care a ajuns la a noua zi cu peste 1.000 de cazuri noi de coronavirus și la aproximativ 400 de pacienți cu COVID-19 internați in stare…

- Vestea momentului pentru toti soferii din România vine din partea celei mai mari companii de pe piata petrolului din România, OMV Petrom. Ce spune unul dintre directorii acesteia despre ce vor gasi românii când vor merge la pompe sa alimenteze? Consumul de carburanti…