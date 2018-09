Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a revizuit miercuri in scadere usoara estimarile privind cererea mondiala de petrol, preconizand, in raportul sau lunar, ca in 2018 aceasta va fi in medie de 98,82 milioane barili pe zi, cu 1,67% (1,62 mbz) mai mare fata de 2017, si va creste cu 1,43% (1,41 mbz) in 2019, relateaza agentia EFE.

Comparativ cu majorarea estimata luna trecuta, (1,68%, respectiv 1,45%), noile cifre au suferit o usoara corectie in jos care, potrivit raportului, 'reflecta proiectiile economice mai putin optimiste', in special in America Latina si Orientul Mijlociu.…