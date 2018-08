Stiri pe aceeasi tema

- Cererea globala de aur a scazut cu 4% in trimestrul al doilea din 2018, pana la 964,3 tone, iar cererea totala din semestrul I a fost de 1.960 de tone, cel mai mic nivel din 2009, arata un raport al Consiliului Mondial al Aurului.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6273 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de nivelul atins miercuri, cel mai scazut prag al monedei euro din luna mai pana in prezent. Pretul aurului a ajuns la cel mai slab nivel din iulie 2017 pana in prezent. Miercuri, euro a…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6367 lei/euro, in scadere cu 0,31% fata de nivelul atins luni, cel mai scazut prag al monedei euro din luna mai pana in prezent. Luni, euro a scăzut la 4,6512 lei. Nivelul atins luni este cel mai mic din 25…

- Prețul cuprului a ajuns la cel mai scazut nivel al anului, pe fondul ingrijorarilor legate de razboiul comercial global declanșat de Donald Trump și care ar putea sa puna frana economie mondiala. Supranumit Dr. Copper de către economiști și experții financiari, cuprul este văzut…

- Rezerva Federala a SUA (FED) a majorat miercuri rata dobanzii de referinta de la 1,75, la 2%, nivel similar celui de dinaintea crizei economice mondiale. Oficialii FED au anuntat ca rata dobanzii de referinta va mai fi majorata de doua ori in acest an. Ultima data cand rata dobanzii de referinta a depasit…

- Preturile apartamentelor, caselor si terenurilor din Alba Iulia au crescut constant in ultimii ani, fiind cu circa 10% mai mici decat inainte de criza economica din 2008, iar oamenii de afaceri din judet, care au alte business-uri, incep sa construiasca locuinte.