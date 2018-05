Stiri pe aceeasi tema

- Ion Druța a fost votat în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție, scrie deschide.md. Deputatul Lilian Carp a întrebat-o pe președinta comisiei, raisa Apolschi, daca atunci când au examinat candidatura lui Druța au discutat și despre dosarele contravorsate pe…

- "Un om care simte ca e haituit are dreptul sa se apere prin toate mijloacele. Un om care simte si, mai ales, care stie ca nu are parte de o judecata corecta, are dreptul sa se apere prin toate mijloacele. Nu v-as dori sa fiti in situatia asta", a spus Traian Basescu, citat de news.ro. Fostul…

- Hotararea a fost departe a fi unanima. Cererea a fost respinsa cu sase voturi la cinci, la finalul unor dezbateri care s-au prelungit 11 ore, cu sase luni inainte de alegerile prezidentiale in care este creditat favorit. In pofida faptului ca este foarte strans, acest rezultat reprezinta o victorie…

- Fostul sef al Directiei Generale Transport Public si Cai de Comunicatie a Primariei municipiului Chisinau, Igor Gamretchi, condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, ar putea reveni la Primarie, dupa ce Curtea Suprema de Justitie (CSJ) a constatat ca decizia Curtii de Apel de a-l priva de dreptul…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie analizeaza miercuri contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile companiei.

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa fii cetatean…

