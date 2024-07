Cererea globală de aur a marcat cel mai puternic prim trimestru din 2016 Cererea globala de aur Cererea globala de aur in primul trimestru din 2024 a fost de 1.238 de tone, marcand o crestere de 3% de la an la an si este cel mai puternic prim trimestru pentru cererea globala de aur din 2016, arata o analiza a Tavex, cel mai mare comerciant de aur de investitii din Europa de Nord, care citeaza datele Consiliului Mondial al Aurului pentru primul trimestru al acestui an. Polonia este cel mai mare cumparator de aur al Europei, in timp ce China, India si Turcia sunt principalii cumparatori de aur la inceputul anului 2024. Romania are aproximativ 5,45 g de aur per cap de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

