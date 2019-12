Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut ministrilor din Cabinetul sau sa fie ''extrem de circumspecti'' in angajarea de cheltuieli pe final de an, adaugand ca orice "cheltuiala nenecesara, chiar daca e prevazuta in buget, nu trebuie efectuata", pentru a incerca reducerea deficitului.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca este extrem de important ca bugetul de stat si bugetul asigurarilor de stat pentru anul viitor sa fie adoptate pana la finalul acestui an. "N-am discutat acest lucru, decat ca am discutat cu colegii din Guvern, din partid si cu parteneri din coalitie ca…

- Presedintele Klaus Iohannis are, luni, o intalnire cu premierul Ludovic Orban si ministrul Finantelor, Florin Citu, la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice. Intalnirea are loc in contextul discutiilor din Guvern privind rectificarea bugetara. Premierul Ludovic Orban a declarat ca in cursul…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a prezentat joi lista ministrilor propusi pentru viitorul Guvern. Cabinetul va avea 16 portofolii, plus o functie de vicepremier, fara portofoliu. Raluca Turcan – viceprim-ministru Ministerul Finanțelor – Florin Cițu Ministerul Dezvoltarii – Ion Stefan Ministerul Afacerilor…

