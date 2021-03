Stiri pe aceeasi tema

- Decizia instanței nu este definitiva, putand fi atacata in cinci zile de la comunicare. ”Admite exceptia inadmisibilitatii cererii. Respinge ca inadmisibila cererea formulata de reclamantul Goga Alexandru Silviu, in contradictoriu cu paratii Guvernul Romaniei si Comitetul National pentru Situatii de…

- Curtea de Apel Brasov a respins, joi, cererea avocatului Alexandru Silviu Goga de suspendare a restrictiei de circulatie pe timp de noapte dupa ora 22,00, in procesul in care acesta se judeca cu Guvernul si Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Decizia instantei poate fi atacata in recurs,…

- Curtea de Apel Brașov a respins, joi, cererea avocatului Alexandru Silviu Goga de suspendare a restricției de circulație pe timp de noapte dupa ora 22:00, in procesul in care se judeca cu Guvernul și Comitetul...

- Un jurist din municipiul Brașov a dat atat statul roman, cat și Comitetul National pentru Situatii de Urgenta in judecata din cauza ca au stabilit ca cetațenii țarii sa circule fara declarație pe propria raspundere pana in ora 22:00 și nu 23:00, așa cum se obișnuia. Dosarul a fost inregistrat la Curtea…

- Intrebat daca in privinta restrictiilor in contextul pandemiei se schimba ceva pana la Paste, președintele PNL Ludovic Orban a raspuns ca „exista intotdeauna discutii pe tema aceasta”, fara sa ofere detalii.„A fost adoptata Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta. Ce este cuprins acolo…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune prelungirea starii de alerta cu 30 de zile in Romania, cu pastrarea restricțiilor care sunt in vigoare la acest moment. The post Starea de alerta se prelungește in Romania, cu menținerea restricțiilor. Focarele de COVID vor fi incluse in calculul…

- Directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, considera ca atunci cand Romania va ajunge la un procent mare de persoane vaccinate, atunci se va lua in calcul „unde va fi obligatorie masca și unde nu”. „Eu cred ca la momentul cand vom ajunge la un procent de vaccinare mare și la…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat prelungirea starii de alerta în România. Masura intra în vigoare de miercuri, 13 ianuarie, pentru o perioada de 30 de zile. „Se propune prelungirea starii…