Cererea de computere se prăbușește din cauza incertitudinii economice Livrarile de PC-uri la nivel mondial au totalizat 65,3 milioane de unitați in al patrulea trimestru din 2022, reprezentand o scadere cu 28,5% fața de al patrulea trimestru din 2021, conform rezultatelor preliminare date publicitații de Gartner. Aceasta marcheaza cea mai mare scadere trimestriala a livrarilor de cand Gartner a inceput sa urmareasca piața PC-urilor la mijlocul anilor 1990. Pentru acest an, livrarile de PC-uri au ajuns la 286,2 milioane de unitați in 2022, in scadere cu 16,2% fața de 2021. „Anticiparea unei recesiuni globale, inflația crescuta și ratele dobanzilor mai mari au avut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

