Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins, joi, ca nefondata cererea de stramutare a dosarului lui Catalin Chereches, in care fost condamnat la cinci ani de inchisoare, pentru luare de mita in forma continuata. Catalin Chereches va fi transferat, astazi, la penitenciarul din Munchen, unde judecatorii Tribunalului Suprem urmeaza sa […] The post Cererea de stramutare a dosarului lui Chereches, respinsa. Edilul, mutat de sarbatori intr-un penitenciar din Munchen unde a fost inchis și Hitler appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…