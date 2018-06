Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a amanat ieri pentru 27 iunie pronuntarea deciziei in cazul actiunii disciplinare exercitate de Inspectia Judiciara impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in urma refuzului de a se prezenta la Comisia…

- Deputatul liberal Ionut Stroe, membru al Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), a declarat ca PNL a solicitat, ca principal partid de opozitie, opinia Comisiei de la Venetia pe modificarile celor trei legi ale Justitiei (Legea 303/2004 privind statutul…

- "Cred ca multi au impresia ca se pricep la lege si la interpretarea Constitutiei. Constitutia spune un lucru foarte clar ca Ministerul Public functioneaza sub autoritatea ministrului Justitiei, acest lucru inseamna ca tot ceea ce tine de respectarea legii, de politica penala este de resortul ministrului,…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat pozitiv propunerea ministrului Justitiei de numire a procurorului Felix Banila la conducerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. Mandatul lui Daniel Horodniceanu la conducerea…

- Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei, condusa de catre deputatul PSD Florin Iordache, a dat marti raport de admitere pe legea 303/2004 privind statutul magistratilor, redefinind eroarea judiciara. Iordache a spus ca nu vede motive ca legea sa fie contestata din nou la CCR si ca PSD…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii anunta oficial ca pe 9 mai urmeaza sa fie discutat raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul-sef adjunct, Marius Iacob, a unor abateri disciplinare.Pe…

- Deputatul PNL de Timiș Pavel Popescu vede de-a dreptul ridicola situația in care s-a ajuns in Parlamentul Romaniei. Invitat la emisiunea PRESSALERT LIVE de aseara, acesta și-a argumentat punctul de vedere, spunand ca momentul dificil este cauzat de deciziile pe care le ia coaliția majoritara PSD-ALDE.…

- Poate fi cea mai importanta confruntare a anului in instanta: dosarul in care Inspectia Judiciara a dat in judecata chiar institutia sub autoritatea careia functioneaza, CSM, a fost publicat pe portalul instantelor. Dosarul 1376/2/2018 se afla la Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal…