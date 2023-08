Stiri pe aceeasi tema

- Cererea mondiala de petrol va atinge un nivel record in 2023, pe fondul unui consum robust in China si alte parti, ceea ce ameninta sa impinga si mai sus preturile, a anuntat vineri Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.In raportul sau pe luna august cu privire…

- Electrificarea se dezvolta intr-un ritm alert pe scena globala, dar impactul ei asupra producției de petrol este de doar 1,25%, ceea ce se traduce prin nevoia de combustibili fosili pentru cateva decenii.Reducerea emisiilor se concentreaza pe diferite sectoare, cum ar fi generarea de electricitate,…

- Consumul mondial de carbune a atins un nou record in 2022: o creștere de 3,3% pana la 8,3 miliarde de tone. Aceasta crestere a fost stimulata in primul rand de utilizarea carbunelui in industria grea din China, India si Asia de Sud-Est, a anuntat joi Agentia Internationala a Energiei (IEA), informeaza…

- Agentia Internationala a Energiei (IEA) si-a revizuit in scadere, pentru prima data in acest an, estimarile privind cererea globala de petrol in 2023, din cauza diminuarii previziunilor economice, in special ca urmare a unei activitati industriale mai reduse in Europa, relateaza agentia EFE.In raportul…